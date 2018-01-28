В Средиземном море спасли 800 мигрантов, двое погибли

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Около 800 мигрантов были спасены в Средиземном море в субботу, когда они пытались добраться до Европы. Сообщается об обнаружении двух погибших.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом сообщает итальянская береговая охрана.

Никаких подробностей о национальностях спасенных и погибших не сообщается. Мигрантов эвакуировали с двух барж, двух резиновых лодок и одной небольшой лодки при проведении пяти отдельных спасательных операций.