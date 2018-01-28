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    В Средиземном море спасли 800 мигрантов, двое погибли

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Около 800 мигрантов были спасены в Средиземном море в субботу, когда они пытались добраться до Европы. Сообщается об обнаружении двух погибших.

    Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом сообщает итальянская береговая охрана.

    Никаких подробностей о национальностях спасенных и погибших не сообщается. Мигрантов эвакуировали с двух барж, двух резиновых лодок и одной небольшой лодки при проведении пяти отдельных спасательных операций.

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