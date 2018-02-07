В спасательной операции на Тайвани принимают более 1,3 тысяч специалистов - ФОТО

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате сильного землетрясения на Тайване возросло до пяти человек, пострадали еще 254, 88 человек не выходят на связь и числятся пропавшими, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пожарное управление Тайваня сообщает, что в спасательной операции принимают участие более 1,3 тысячи специалистов, в их числе военные, медики, спасатели, пожарные, сотрудники полиции.

На данный момент спасатели пытаются отыскать людей и помочь им выбраться из частично или полностью обрушившихся строений.

Напомним, что крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло накануне в 23.50 по местному времени (19.50 по Баку) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.