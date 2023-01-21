В Словакии проходит референдум о досрочных парламентских выборах

В Словакии в субботу проходит общенациональный референдум о внесении поправок в Конституцию страны для проведения досрочных выборов и прекращении полномочий нынешнего парламента.

В Словакии сегодня проходит общенациональный референдум о внесении поправок в Конституцию страны для проведения досрочных выборов и прекращении полномочий нынешнего парламента.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Гражданам страны предлагается ответить на вопрос в бланке, согласны ли они с внесением поправок в Конституцию, позволяющих провести досрочные выборы, если они будут одобрены парламентом или на референдуме.

Решение о проведении общенационального референдума приняла президент страны Зузана Чапутова в прошлом году после того, как три оппозиционные партии Словакии собрали более 380 тыс. голосов в поддержку этого голосования.

В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству Хегера. Чапутова попросила Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов.

Парламентские выборы в Словакии должны были состояться по плану в 2024 году. Согласно опросам, у оппозиции неплохие шансы победить на досрочных выборах.