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    ​В Сирии террористы взяли в плен экипаж армейского вертолета

    Вертолет ВВС Сирии потерпел крушение на северо-западе страны

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Боевики-террористы в Сирии захватили четверых членов экипажа совершившего аварийную посадку вертолета.

    Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, еще один авиатор погиб.

    Как сообщили в наблюдательном совете по правам человека в Сирии, военный вертолет совершил вынужденную посадку в регионе, контролируемом «Джебхат аль-Нусра».

    Боевики близкой к «Аль-Каиде» группировки напали на членов экипажа и убили одного из них в деревне неподалеку от места посадки вертолета. Еще четверо авиаторов были взяты в плен.  

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