​В Сирии террористы взяли в плен экипаж армейского вертолета

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Боевики-террористы в Сирии захватили четверых членов экипажа совершившего аварийную посадку вертолета.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, еще один авиатор погиб.

Как сообщили в наблюдательном совете по правам человека в Сирии, военный вертолет совершил вынужденную посадку в регионе, контролируемом «Джебхат аль-Нусра».

Боевики близкой к «Аль-Каиде» группировки напали на членов экипажа и убили одного из них в деревне неподалеку от места посадки вертолета. Еще четверо авиаторов были взяты в плен.