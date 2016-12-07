В Сирии погиб российский полковник

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Сирии погиб российский военный советник, полковник Руслан Галицкий, сообщает Report со ссылкой на министерство обороны России.

"Скончался в госпитале в результате тяжелого ранения полковник Руслан Галицкий. Российские военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь. Офицер получил ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками так называемой "оппозиции" одного из жилых кварталов западной части Алеппо", - говорится в сообщении.

Руслан Галицкий выполнял задачи в Сирии в составе группы российских военных советников. Отмечается, что командованием полковник Галицкий представлен к высокой государственной награде посмертно.