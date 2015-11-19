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    В Сирии достигнуто соглашение о перемирии

    Это соглашение вступило в силу с 6 часов утра 19 ноября

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В пригороде Дамаска - Восточной Гуте вооруженные силы умеренной оппозиции и армия режима Башара Асада заключили соглашение о перемирии сроком на 15 дней.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", соглашение вступило в силу с 6 часов утра сегодняшнего дня. 

    Согласно информации, армия режима Башара Асада уже 3 года держит в окружении район Восточная Гута и не разрешает доставлять в этот район гуманитарные грузы. Помимо этого, время от времени военные самолеты режима Асада наносят удары по мирным жителям.

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