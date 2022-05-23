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В Швеции приняли решение усилить военную помощь Украине

В Швеции приняли решение усилить военную помощь Украине Правительство Швеции приняло решение об усилении военной помощи Украине.
Другие страны
23 мая 2022 г. 16:56
В Швеции приняли решение усилить военную помощь Украине

Правительство Швеции приняло решение об усилении военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Данная помощь является конфиденциальной, и ее пока не будут комментировать. Конфиденциальность необходима в том числе для того, чтобы помощь прибыла и могла быть использована украинской обороной", - говорится в сообщении.

Парламент Швеции в конце марта поддержал предложение своего финансового комитета одобрить передачу Украине оборудования для разминирования и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 205 млн крон (21,7 млн долларов). 27 февраля правительство сообщило, что на Украину будут отправлены 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов Pansarskott 86, на это было выделено до 413,5 млн крон (43,53 млн долларов). Кроме того, в фонд Центрального банка Украины для поддержки вооруженных сил страны было направлено дополнительно 500 млн крон (52,63 млн долларов).

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Версия на английском языке Sweden to increase military assistance to Ukraine

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