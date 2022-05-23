В Швеции приняли решение усилить военную помощь Украине

Правительство Швеции приняло решение об усилении военной помощи Украине.

Правительство Швеции приняло решение об усилении военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Данная помощь является конфиденциальной, и ее пока не будут комментировать. Конфиденциальность необходима в том числе для того, чтобы помощь прибыла и могла быть использована украинской обороной", - говорится в сообщении.

Парламент Швеции в конце марта поддержал предложение своего финансового комитета одобрить передачу Украине оборудования для разминирования и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 205 млн крон (21,7 млн долларов). 27 февраля правительство сообщило, что на Украину будут отправлены 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов Pansarskott 86, на это было выделено до 413,5 млн крон (43,53 млн долларов). Кроме того, в фонд Центрального банка Украины для поддержки вооруженных сил страны было направлено дополнительно 500 млн крон (52,63 млн долларов).