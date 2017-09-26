В Швеции неизвестные подожгли мечеть, здание наполовину разрушено - ФОТО

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Мечеть в шведском городе Эребру была частично разрушена из-за сильного пожара, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что причиной возгорания стал поджог.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

В свою очередь глава пожарной службы Маттиас Хеймдал сообщил, что пожар в мечети успешно потушен и находится под контролем. "Половина здания в принципе разрушена", - отметил Хеймдал.

Отметим, что пожар произошел ночью.