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    В штате Калифорния 26 человек пострадали в ДТП с участием автобуса

    Все пострадавшие были доставлены в госпиталь

    Баку. 23 Май. REPORT.AZ/ Автобус перевернулся в городе Хайленд в американском штате Калифорния, пострадали по меньшей мере 26 человек. Как передает Report, сообщает РИА Новости.

    По данным пожарного департамента округа Сан-Бернардино, инцидент произошел в воскресенье, во время аварии в автобусе находились около 50 человек.

    Все пострадавшие были доставлены в госпиталь, двое из них находятся в критическом состоянии.

    Информации о причине ДТП пока не поступало.

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