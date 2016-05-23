В штате Калифорния 26 человек пострадали в ДТП с участием автобуса

Баку. 23 Май. REPORT.AZ/ Автобус перевернулся в городе Хайленд в американском штате Калифорния, пострадали по меньшей мере 26 человек. Как передает Report, сообщает РИА Новости.

По данным пожарного департамента округа Сан-Бернардино, инцидент произошел в воскресенье, во время аварии в автобусе находились около 50 человек.

Все пострадавшие были доставлены в госпиталь, двое из них находятся в критическом состоянии.

Информации о причине ДТП пока не поступало.