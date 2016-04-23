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    В штате Джорджия в результате стрельбы убиты пять человек

    Речь идет о двух инцидентах, которые, вероятнее всего, связаны между собой

    Баку. 23 Апреля. REPORT.AZ/ Пять человек были убиты в районе города Огаста (штат Джорджия) в результате стрельбы. Как передает Report, oб этом сообщила в пятницу местная телекомпания WRDW.

    По ее данным, речь идет о двух инцидентах, которые, вероятнее всего, связаны между собой. Как отмечает телекомпания, информацию о пяти погибших подтвердил окружной коронер Вернон Коллинз.

    Стрелявшего разыскивает полиция. О других подробностях произошедшего пока не сообщается.

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