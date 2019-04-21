​В Северной Македонии начались выборы президента страны

Президентские выборы начались в Северной Македонии в воскресенье в 07:00 по местному времени, свои двери распахнули 3480 участков по всей стране.

Процесс волеизъявления завершится в 19:00, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В течение дня правом избирательного голоса в Северной Македонии смогут воспользоваться более 1,8 млн граждан балканского государства, которым предстоит выбрать на пост главы государства одного из трех кандидатов. В их число входят кандидат от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова, Стево Пендаровски от правящего "Социал-демократического союза Македонии" (СДСМ) и поддерживаемый "Альянсом албанцев" и Движением "Беса" Блерим Река.

По оценкам местных экспертов, наибольшие шансы на победу имеет Стево Пендаровски, за которого готовы проголосовать свыше 30% избирателей. При этом для того, чтобы одержать верх в первом туре, кандидату требуется набрать более 50% от общего числа голосов избирателей, зарегистрированных в республике.