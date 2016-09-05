В Тель-Авиве рухнуло здание, не менее тридцати пострадавших

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В северном Тель-Авиве рухнуло здание, в результате аварии пострадали не менее 30 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на "Jerusalem Post", подъемный кран рухнул на крышу четырехэтажного паркинга на улице А-Барзель в тель-авивском районе Рамат а-Хайяль.

По сообщению службы скорой помощи, в результате аварии пострадали не менее 30 человек. Несколько пострадавших находятся под рухнувшим краном, и спасатели пытаются извлечь их.

На место прибыли усиленные бригады скорой помощи, спасателей, расчеты пожарной охраны, а также солдаты службы охраны тыла. Полиция блокировала все магистрали в районе аварии, чтобы освободить проезд машинам медиков и спасателей.

К настоящему моменту с места происшествия эвакуированы девять пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии, двое получили ранения средней степени тяжести, шестеро - легкие ранения.

Представители службы пожарной охраны сообщили, что под развалинами здания находятся люди, число которых неизвестно.

Фото: news.co.il