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В Северной Македонии пройдут выборы президента

В Северной Македонии пройдут выборы президента Выборы президента пройдут в среду в Северной Македонии, они станут седьмыми по счету после обретения страной независимости.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 02:19
В Северной Македонии пройдут выборы президента

Выборы президента пройдут в среду в Северной Македонии, они станут седьмыми по счету после обретения страной независимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным государственного избиркома, на 3 480 избирательных участках в республике с 07:00 до 19:00 (с 09:00 до 21:00 по бакинскому времени) в голосовании могут принять участие 1 814 317 граждан, более 2,5 тыс. из которых имеют возможность отдать свой голос в посольствах и консульских учреждениях за рубежом. За президентскими выборами будут следить 342 местных и 568 иностранных наблюдателей.

Государственная избирательная комиссия республики утвердила список из семи кандидатов, которые собрали необходимое количество подписей, а именно более 10 тыс. подписей избирателей или более 30 подписей депутатов. В соответствии с национальным законодательством для признания процедуры состоявшейся на выборы должны явиться не менее 40% от числа зарегистрированных избирателей. В противном случае выборы главы государства будут проведены повторно.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Makedoniyada prezident seçkiləri keçiriləcək

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