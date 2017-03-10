В Сеуле в столкновениях после импичмента Пак Кын Хе погибли два человека

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Два человека погибли в ходе столкновений в центре Сеула после отстранения от власти президента Пак Кын Хе, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Один из погибших — 72-летний мужчина, он получил множественные травмы головы, от которых скончался. По всей видимости, он принадлежал к сторонникам экс-президента. Про второго погибшего пока нет подробной информации.

Сторонники отстраненного от власти южнокорейского президента Пак Кын Хе начали избивать журналистов, освещавших заседание Конституционного суда в Сеуле. В частности, травмы головы получил оператор агентства Киодо.

Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, которую отстранили от должности по импичменту. Сегодня Конституционный суд утвердил это решение. Импичмент в связи с коррупционным скандалом был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года. Ранее, несмотря на коррупционный скандал, прокуратура не могла возбудить уголовное дело против Пак Кын Хе из-за ее президентской неприкосновенности. После ее отстранения нельзя исключать внимания к Пак Кын Хе со стороны следствия.

За признание импичмента правомочным проголосовали все восемь судей. По закону, новые выборы президента пройдут в течение 60 дней.

Сейчас исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хван Гё Ан.