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В Сенате США начался четвертый день импичмента Трампа

В Сенате США начался четвертый день импичмента Трампа Четвертый день процесса импичмента в отношении уже бывшего президента США республиканца Дональда Трампа начался в Сенате Конгресса.
Другие страны
12 февраля 2021 г. 21:40
В Сенате США начался четвертый день импичмента Трампа
Дональд Трамп

Четвертый день процесса импичмента в отношении уже бывшего президента США республиканца Дональда Трампа начался в Сенате Конгресса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания ведут американские телеканалы.

Согласно принятой ранее законодателями резолюции по формату самой процедуры, в целом у каждой из сторон на изложение своей позиции имеется по 16 часов - не более восьми в день. В среду и четверг свои доводы приводили обвинители, в пятницу начинается выступление стороны защиты.

По оценке конгрессмена Джейми Раскина (демократ от штата Мэриленд), возглавляющего команду обвинителей, у демократов на изложение своей позиции ушло около 10-11 часов вместо отведенных 16. Как сообщала ранее телекомпания CNN, сторона защиты, вероятно, также потратит на приведение своих доводов меньше 16 часов.

После сенаторам будет предоставлено в общей сложности четыре часа, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям. Кроме того, еще предстоит принять решение относительно вызова свидетелей. На заключительные заявления обеим сторонам отведено в целом четыре часа.

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