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В Саудовской Аравии за сутки коронавирусом заразились 4,2 тыс.человек

В Саудовской Аравии за сутки коронавирусом заразились 4,2 тыс.человек Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в королевстве достигло 213 716
Другие страны
6 июля 2020 г. 17:33
В Саудовской Аравии за сутки коронавирусом заразились 4,2 тыс.человек

Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 213 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.

По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявили 4 207 новых зараженных, скончались еще 52 пациента с COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в королевстве достигло 213 716, выздоровели почти 150 тысяч человек, скончались 1 968.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом. Несмотря на неослабевающий прирост числа больных коронавирусом, Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять ограничительные меры в конце мая, разрешив внутренние полеты и перемещения между провинциями

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