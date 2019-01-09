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    В Саудовской Аравии хотят запретить вступать в брак до 15 лет

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Консультативный совет Саудовской Аравии (Меджлис аш-Шура) в среду потребовал запретить подросткам младше 15 лет совершать мусульманский обряд вступления в брак "нигях".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в микроблоге Консультативного совета в социальной сети Twitter.

    "Следует запретить заключение брачного соглашения с теми, кто не достиг 15 лет, будь то девушка или парень", - говорится в сообщении.

    Кроме того, Меджлис аш-Шура согласился передать полномочия по заключению брака не достигшими 18 лет подростками в специализированный суд.

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