В Саудовской Аравии хотят запретить вступать в брак до 15 лет

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Консультативный совет Саудовской Аравии (Меджлис аш-Шура) в среду потребовал запретить подросткам младше 15 лет совершать мусульманский обряд вступления в брак "нигях".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в микроблоге Консультативного совета в социальной сети Twitter.

"Следует запретить заключение брачного соглашения с теми, кто не достиг 15 лет, будь то девушка или парень", - говорится в сообщении.

Кроме того, Меджлис аш-Шура согласился передать полномочия по заключению брака не достигшими 18 лет подростками в специализированный суд.