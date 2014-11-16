​В Румынии проходит второй тур президентских выборов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ На проходящих сегодня, 16 ноября, в Румынии президентских выборах отмечена высокая явка.

Как передает Report, участки закроются в 21:00, после чего, как ожидается, будут объявлены первые итоги голосования.

Проголосовать на избирательных участках в Румынии и определить дальнейшую судьбу страны могут 18 млн человек. Большая активность отмечена и среди граждан Румынии, живущих за пределами этой страны.

Как сообщается, за пределами Румынии живут около 4 млн граждан этой страны.

На президентский пост претендуют два кандидата - нынешний премьер-министр страны Виктор Понта и кандидат от национал-либералов, мэр города Сибиу Клаус Йоханнис. По итогам первого тура, Понта и Йоханнис набрали 40% и 30%, соответственно.

Премьер-министр Румынии, лидер социал-демократов Виктор Понта, опередил своих соперников по итогам голосования на прошедших 2 ноября президентских выборах.