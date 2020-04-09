Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1 459 и достигло 10 131 в 81 регионе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выздоровели на данный момент 698 человек, 76 человек умерли.

"На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 131 случай (+16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 118 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 698.

За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом, за весь период по России умерло 76 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.