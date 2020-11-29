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В результате взрыва в Афганистане погиб 21 человек

В результате взрыва в Афганистане погиб 21 человек По меньшей мере 21 человек погиб, 17 получили ранения в результате взрыва в городе Газни, административном центре одноименной провинции Афганистана, расположенной в центральной части страны.
Другие страны
29 ноября 2020 г. 10:30
В результате взрыва в Афганистане погиб 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб, 17 получили ранения в результате взрыва в городе Газни, административном центре одноименной провинции Афганистана, расположенной в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье агентство Ariana News со ссылкой на главу местной больницы.

По его данным, все жертвы и пострадавшие - военнослужащие афганской армии. По предварительной информации, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с базой ВС Афганистана. Как сообщает агентство "Синьхуа", взрыву предшествовала стрельба.

Отметим, что ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda növbəti terror, 21 hərbçi öldü

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