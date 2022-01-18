В результате ударов аравийской коалиции по Сане погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в понедельник вечером в Сане в результате ударов аравийской коалиции по йеменской столице.

По меньшей мере девять человек погибли в понедельник вечером в Сане в результате ударов аравийской коалиции по йеменской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Масира".

Атакам с воздуха подвергся жилой квартал Эль-Либи на западе города, удерживаемого мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". Среди погибших есть женщины. Как отмечает телестанция, пять жилых домов полностью разрушены, повреждения получили еще десятки зданий по соседству. Под завалами остаются люди. Из-за возобновившихся авиаударов машины скорой помощи не могут проехать в пострадавший район, а работавшие на месте спасательные бригады вынуждены были остановить поисковую операцию.

Некоторое время назад возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале интенсивной бомбардировки Саны после того, как днем хуситы напали на территорию ОАЭ. Ранее сообщалось, что атаке беспилотников там подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. По последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.