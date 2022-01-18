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В результате ударов аравийской коалиции по Сане погибли девять человек

В результате ударов аравийской коалиции по Сане погибли девять человек По меньшей мере девять человек погибли в понедельник вечером в Сане в результате ударов аравийской коалиции по йеменской столице.
Другие страны
18 января 2022 г. 03:23
В результате ударов аравийской коалиции по Сане погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в понедельник вечером в Сане в результате ударов аравийской коалиции по йеменской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Масира".

Атакам с воздуха подвергся жилой квартал Эль-Либи на западе города, удерживаемого мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". Среди погибших есть женщины. Как отмечает телестанция, пять жилых домов полностью разрушены, повреждения получили еще десятки зданий по соседству. Под завалами остаются люди. Из-за возобновившихся авиаударов машины скорой помощи не могут проехать в пострадавший район, а работавшие на месте спасательные бригады вынуждены были остановить поисковую операцию.

Некоторое время назад возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале интенсивной бомбардировки Саны после того, как днем хуситы напали на территорию ОАЭ. Ранее сообщалось, что атаке беспилотников там подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. По последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Ərəb koalisiyası Yəməndə yaşayış binalarını bombalayıb, ölənlər var

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