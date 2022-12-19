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В результате стрельбы в жилом доме в Канаде погибли пять человек

В результате стрельбы в жилом доме в Канаде погибли пять человек В результате стрельбы в жилом доме в Канаде погибли пять человек.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 10:23
В результате стрельбы в жилом доме в Канаде погибли пять человек

В результате стрельбы в жилом доме в Канаде погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Global News.

По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Онтарио. Нападавшего удалось ликвидировать.

Начальник местной полиции Джим Максвин добавил, что еще один человек, кроме пятерых погибших, пострадал. Его госпитализировали, Правоохранители надеются, что он выживет.

"Шесть человек погибли, в том числе подозреваемый, после стрельбы в кондоминиуме в городе Вон вечером в воскресенье <...> По словам Максвина, полицейский выстрелил из огнестрельного оружия, в результате чего подозреваемый скончался", - говорится в сообщении телеканала.

Полицейские выясняют мотивы стрелявшего.

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Версия на английском языке 5 killed in shooting in Canada
Версия на азербайджанском языке Kanadada baş verən atışma nəticəsində 5 nəfər ölüb

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