В результате стрельбы в жилом доме в Канаде погибли пять человек

В результате стрельбы в жилом доме в Канаде погибли пять человек.

В результате стрельбы в жилом доме в Канаде погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Global News.

По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Онтарио. Нападавшего удалось ликвидировать.

Начальник местной полиции Джим Максвин добавил, что еще один человек, кроме пятерых погибших, пострадал. Его госпитализировали, Правоохранители надеются, что он выживет.

"Шесть человек погибли, в том числе подозреваемый, после стрельбы в кондоминиуме в городе Вон вечером в воскресенье <...> По словам Максвина, полицейский выстрелил из огнестрельного оружия, в результате чего подозреваемый скончался", - говорится в сообщении телеканала.

Полицейские выясняют мотивы стрелявшего.