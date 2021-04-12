О нас
Report Georgia
Аудио новости

В результате пожара в Чехии пострадали 14 человек

В результате пожара в Чехии пострадали 14 человек Не менее 14 граждан пострадали при пожаре квартиры в Праге, среди них шестеро детей в возрасте до семи лет
Другие страны
12 апреля 2021 г. 05:52
В результате пожара в Чехии пострадали 14 человек

Не менее 14 граждан пострадали при пожаре квартиры в Праге, среди них шестеро детей в возрасте до семи лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщила представитель объединенной службы скорой медицинской помощи Чехии Яна Поштова.

"При пожаре квартиры на третьем этаже дома на улице Чернокостелецкой в Праге травмы различной степени тяжести получили 14 человек, из которых шестеро - дети в возрасте от одного года до семи лет", - отметила она.

Сообщается, что двое детей в тяжелом состоянии. Они находятся в реанимации. Один из них введен медиками в состояние искусственной комы.

Причины пожара расследует полиция.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Çexiyada yanğın zamanı 14 nəfər xəsarət alıb  

Новости партнеров

Самое читаемое

Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
8 апреля 2021 г. 12:08
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
8 апреля 2021 г. 18:54
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
Российские Искандеры - кто нажал на спусковой крючок
Российские "Искандеры" - кто нажал на спусковой крючок
7 апреля 2021 г. 17:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi