В результате пожара в Чехии пострадали 14 человек

Не менее 14 граждан пострадали при пожаре квартиры в Праге, среди них шестеро детей в возрасте до семи лет

Не менее 14 граждан пострадали при пожаре квартиры в Праге, среди них шестеро детей в возрасте до семи лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщила представитель объединенной службы скорой медицинской помощи Чехии Яна Поштова.

"При пожаре квартиры на третьем этаже дома на улице Чернокостелецкой в Праге травмы различной степени тяжести получили 14 человек, из которых шестеро - дети в возрасте от одного года до семи лет", - отметила она.

Сообщается, что двое детей в тяжелом состоянии. Они находятся в реанимации. Один из них введен медиками в состояние искусственной комы.

Причины пожара расследует полиция.