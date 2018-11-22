В результате пожара на северо-востоке Японии погибли шесть человек

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в результате пожара, который в четверг произошел в жилом доме на северо-востоке Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodо.

Инцидент произошел в городе Ото (префектура Фукусима). По данным правоохранительных органов, среди погибших четверо детей в возрасте от трех до шести лет. В общей сложности в деревянном доме, где вспыхнул пожар, проживало девять человек - пожарным удалось спасти двоих. Еще один человек числится пропавшим.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.