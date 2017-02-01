В результате обвала в перуанской шахте погибли два человека

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Не менее двух горняков погибли, еще один получил ранения в результате обвала в шахте перуанского региона Аякучо.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник глава полиции провинции Паука-дель-Сарасара Мигель Ривера.

"Во вторник был отмечен обвал в штольне номер 4420 компании Inmacular, компания сама нам сообщила о двух погибших", — заявил Ривера радио RPP.

Шахта занимается добычей золота и серебра, она принадлежит британской Hochschild Mining. Причины трагедии пока не установлены, однако обрушение произошло в момент, когда в Перу был отмечен очень высокий уровень осадков.