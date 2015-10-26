В результате крушения судна у побережья Канады погибли пять человек

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Пять человек погибли при крушении круизного судна у берегов тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Спасательно-координационного центра региона Десмонд Джеймс.

"Нам удалось спасти 21 человека, поиски еще одного пассажира корабля продолжаются", - сказал он.

Джеймс уточнил, что все спасенные люди госпитализированы с сильным переохлаждением. Всего в момент кораблекрушения на борту находились 24 пассажира и три члена команды.

Как сообщил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд, все погибшие - британцы.

20-метровое трехпалубное судно "Левиафан II" в воскресенье вышло из порта Тофино и затонуло у небольшого острова Варгас. Судно принадлежало местной компании Jamie’s Whaling Station and Adventure Centres, которая организует круизы для наблюдения за китами.

В настоящее время специальная комиссия пытается установить причины кораблекрушения. Есть несколько версий случившегося: "Левиафан II" мог перевернуть кит, оно могло натолкнуться на подводную скалу или же его опрокинуло сильной волной.