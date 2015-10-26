 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате крушения судна у побережья Канады погибли пять человек

    В момент кораблекрушения на борту находились 24 пассажира и три члена команды

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Пять человек погибли при крушении круизного судна у берегов тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Спасательно-координационного центра региона Десмонд Джеймс.

    "Нам удалось спасти 21 человека, поиски еще одного пассажира корабля продолжаются", - сказал он.

    Джеймс уточнил, что все спасенные люди госпитализированы с сильным переохлаждением. Всего в момент кораблекрушения на борту находились 24 пассажира и три члена команды.

    Как сообщил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд, все погибшие - британцы.

    20-метровое трехпалубное судно "Левиафан II" в воскресенье вышло из порта Тофино и затонуло у небольшого острова Варгас. Судно принадлежало местной компании Jamie’s Whaling Station and Adventure Centres, которая организует круизы для наблюдения за китами.

    В настоящее время специальная комиссия пытается установить причины кораблекрушения. Есть несколько версий случившегося: "Левиафан II" мог перевернуть кит, оно могло натолкнуться на подводную скалу или же его опрокинуло сильной волной.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi