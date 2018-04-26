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    В результате крушения самолета на военно-морской базе в США погибли двое

    Небольшой одномоторный самолет на вспомогательной военно-морской базе в Техасе упал вскоре после взлета с аэродрома и загорелся

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Два человека погибли в США в результате крушения самолета T-6 "Тексан", который использовался для обучения военных летчиков во время Второй мировой войны и послевоенные годы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Инцидент произошел на вспомогательной военно-морской базе в Кингсвилле, штат Техас. Небольшой одномоторный самолет упал вскоре после взлета с аэродрома и загорелся. На борту находились два человека - пилот и пассажир, оба погибли.

    Пожар, возникший после крушения самолета, принадлежавшего частному лицу, быстро ликвидировал персонал базы. По предварительной версии, инцидент произошел из-за того, что пилот по неустановленной пока причине потерял контроль.

    Ведется расследование обстоятельств происшествия.

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