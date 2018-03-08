В результате инцидента с российским шпионом-перебежчиком пострадал 21 человек

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ После инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля за медицинской помощью обратился 21 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию Уилтшира.

"Многим потребовалось лечение, в общей сложности это около 21 человека, включая мужчину и женщину, которых нашли на скамейке (Скрипаля и его дочь)", - заявили в полиции.

Отмечается, что в настоящее время в больнице остаются Скрипаль, его дочь Юлия и офицер полиции.