​В прошлом году китайцы купили в США недвижимости на 30 млрд. долларов

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Количество богатых людей в Китае продолжает увеличиваться. На фоне того, что экономика страны показывает признаки ослабления, богачи отправляют деньги за границу в невероятных количествах.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

Эти потоки наличности устремляются по всему миру, поднимая цены на недвижимость в Сиднее, Нью-Йорке, Гонконге и Ванкувере. Только на покупку недвижимости в США китайцы потратили 30 млрд. долларов в прошлом году, что делает их крупнейшими иностранными покупателями. Средняя цена объектов при этом довольно высока — 832 тыс. долларов.

Подобная тенденция наблюдается и в ряде других стран. Так, китайские инвесторы раскупают четверть всех новых строительных объектов в Сиднее.

По оценке UBS Group, только за прошлый год из Китая было выведено 324 млрд. долларов. Goldman Sachs подсчитал, что за короткий период во время девальвации юаня из страны выведены еще 200 млрд. долларов.