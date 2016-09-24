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    В пригороде Мехико на фабрике прогремел взрыв, семь человек пострадали

    К настоящему времени пожар на предприятии удалось потушить

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в пятницу на фабрике по производству клеящих материалов в пригороде мексиканской столицы Куаутитлан-Искали.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    По данным управления гражданской обороны, пострадали по меньшей мере семь человек, в том числе член пожарного расчета, прибывшего для борьбы с огнем.

    Известно, что несколько работников фабрики получили ожоги разной степени тяжести. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь. К настоящему времени пожар на предприятии удалось потушить. Причины инцидента предстоит установить в ходе расследования. Каких-либо версий случившегося пока обнародовано не было.

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