В пригороде Каира неизвестные расстреляли девять полицейских

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/Девять сотрудников полиции, в том числе один офицер, погибли при вооруженном нападении на служебную машину в пригороде Каира.

Как передает Report, об этом сообшаетсообщает газета"Аль-Ватан" со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Инцидент произошел в южном пригороде Каира Хельуане неподалеку от городской больницы. Неизвестные остановили автомобиль полицейских и открыли по ним огонь.

Как сообщает портал"Аль-Йоум ас-Сабиа"со ссылкой на очевидцев, на автомобиле, в котором находились нападавшие, был символ террористической группировки "Исламское государство"