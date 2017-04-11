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    В правительстве Молдовы проходят обыски

    Главная причина их проведения - дело о коррупции

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в правительстве и других государственных учреждениях Молдовы. Как передает Report со ссылкой на агентство Sputnik Молдова, информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

    По ее словам, главная причина - дело о коррупции.

    "Полностью детали раскрывать мы еще не можем. Скажу только, что в этом деле о коррупции замешаны чиновники  и некоторые экономические агенты", - подчеркнула А. Старински.

    Отмечается, что среди ведомств, где проходят обыски, значится фонд эффективной энергетики.

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