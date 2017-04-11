В правительстве Молдовы проходят обыски

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в правительстве и других государственных учреждениях Молдовы. Как передает Report со ссылкой на агентство Sputnik Молдова, информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

По ее словам, главная причина - дело о коррупции.

"Полностью детали раскрывать мы еще не можем. Скажу только, что в этом деле о коррупции замешаны чиновники и некоторые экономические агенты", - подчеркнула А. Старински.

Отмечается, что среди ведомств, где проходят обыски, значится фонд эффективной энергетики.