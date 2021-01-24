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В Португалии началось голосование на президентских выборах

В Португалии началось голосование на президентских выборах Голосование на президентских выборах началось 24 января в Португалии
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24 января 2021 г. 12:51
В Португалии началось голосование на президентских выборах

Голосование на президентских выборах началось 24 января в Португалии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, волеизъявление проходит в разгар пандемии коронавируса и на фоне обострения эпидемической ситуации в стране.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (12:00 по бакинскому времени) и будут работать до 19:00 (23:00 по бакинскому времени). Правом голоса в Португалии обладают более 9 млн человек. На высший государственный пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий лидер республики Марселу Ребелу ди Соуза.

Согласно законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на пять лет. Действующий глава государства, 72-летний Ребелу ди Соуза занял пост президента в 2016 году и, согласно опросам общественного мнения, является фаворитом гонки. Если ни один из кандидатов не сумеет получить по итогам волеизъявления более 50% голосов, 14 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

Голосование в Португалии проходит во время роста темпов распространения коронавирусной инфекции в стране. Всего в республике с населением более 10 млн человек было выявлено почти 625 тыс. случаев заражения, более 10,1 тыс. пациентов умерли. В преддверии волеизъявления в стране был зафиксирован антирекорд суточного прироста числа заболевших, а также суточный максимум смертей из-за коронавируса. В этой связи власти Португалии приняли ряд мер, чтобы постараться гарантировать безопасное проведение выборов.

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