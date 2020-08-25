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В порту Бейрута нашли ещё 79 контейнеров со взрывоопасными веществами

В порту Бейрута нашли ещё 79 контейнеров со взрывоопасными веществами Ливанские военные совместно с французскими коллегами нашли в порту Бейрута 79 контейнеров с химическим ядовитым веществом,
Другие страны
25 августа 2020 г. 11:35
В порту Бейрута нашли ещё 79 контейнеров со взрывоопасными веществами

Ливанские военные совместно с французскими коллегами нашли в порту Бейрута 79 контейнеров с химическим ядовитым веществом,

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"В промежутке с 14 по 22 августа было обнаружено 25 контейнеров с соляной кислотой, а также было обнаружено 54 контейнера с другими веществами, утечка которых была бы катастрофической", - говорится в отчете пресс-службы армии Ливана.

Напомним, что 4 августа в районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Столица Ливана была признана районом бедствия. Как сообщили власти, причиной стала детонация на складе 2 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году. Погибли свыше 170 человек. 

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