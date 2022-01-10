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В Польше зафиксированы первые летальные случаи среди заразившихся штаммом "омикрон"

В Польше зафиксированы первые летальные случаи среди заразившихся штаммом "омикрон" Первые случаи летальных исходов от заражения штаммом "омикрон" зарегистрированы в Польше.
Другие страны
10 января 2022 г. 16:47
В Польше зафиксированы первые летальные случаи среди заразившихся штаммом омикрон

Первые случаи летальных исходов от заражения штаммом "омикрон" зарегистрированы в Польше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции представитель польского Минздрава Войчех Андрусевич.

"Омикрон тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса - от "омикрона". Всего же этот штамм выявлен в Польше у 193 человек", - сказал Андрусевич. Он добавил, что оба умерших от "омикрона" мужчины 92 и 85 лет не были вакцинированы.

За прошедшую неделю количество заразившихся штаммом "омикрон" в Польше возросло на 7-8%, отметил чиновник.

По данным Минздрава, за истекшие сутки в стране коронавирусом заразились 11 106 человек, выздоровели - 13 797 человек.

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