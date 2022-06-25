В Польше намерены разместить у себя бригадную боевую группу НАТО

Польша добивается размещения на своей территории бригадной боевой группы НАТО и ожидает принятия соответствующего решения на саммите альянса в Мадриде. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в опубликованном сегодня интервью изданию Polsk

Польша добивается размещения на своей территории бригадной боевой группы НАТО и ожидает принятия соответствующего решения на саммите альянса в Мадриде. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в опубликованном сегодня интервью изданию Polska Times министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Я подтверждаю, что мы стремимся к размещению в Польше бригадной группы в рамках структур НАТО", - сказал он, коснувшись целей республики на встрече лидеров государств - членов альянса. "Саммит в Мадриде укрепит дальнейшую глобальную координацию помощи Украине", - добавил министр.

По его мнению, будущая встреча станет переломным моментом. "Так же, как на саммите в Варшаве были приняты решения о размещении в Польше и регионе батальонных боевых групп с участием войск союзников, мы сейчас стремимся к тому, чтобы в Мадриде были приняты решения, нацеленные на дальнейшее усиление их потенциала как элемента укрепления сдерживания и обороны восточного фланга НАТО", - отметил Блащак.

Встреча альянса на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в столице Испании.