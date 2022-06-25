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В Польше намерены разместить у себя бригадную боевую группу НАТО

В Польше намерены разместить у себя бригадную боевую группу НАТО Польша добивается размещения на своей территории бригадной боевой группы НАТО и ожидает принятия соответствующего решения на саммите альянса в Мадриде. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в опубликованном сегодня интервью изданию Polsk
Другие страны
25 июня 2022 г. 15:18
В Польше намерены разместить у себя бригадную боевую группу НАТО

Польша добивается размещения на своей территории бригадной боевой группы НАТО и ожидает принятия соответствующего решения на саммите альянса в Мадриде. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в опубликованном сегодня интервью изданию Polska Times министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Я подтверждаю, что мы стремимся к размещению в Польше бригадной группы в рамках структур НАТО", - сказал он, коснувшись целей республики на встрече лидеров государств - членов альянса. "Саммит в Мадриде укрепит дальнейшую глобальную координацию помощи Украине", - добавил министр.

По его мнению, будущая встреча станет переломным моментом. "Так же, как на саммите в Варшаве были приняты решения о размещении в Польше и регионе батальонных боевых групп с участием войск союзников, мы сейчас стремимся к тому, чтобы в Мадриде были приняты решения, нацеленные на дальнейшее усиление их потенциала как элемента укрепления сдерживания и обороны восточного фланга НАТО", - отметил Блащак.

Встреча альянса на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в столице Испании.

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Версия на английском языке NATO discusses deployment of brigade group to Poland
Версия на азербайджанском языке Polşada NATO-nun döyüş qrupunun yerləşdirilməsi müzakirə olunur

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