В Польше отправлены в отставку главы минобороны и МИД

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Новый председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку нескольких министров, в том числе министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского, министра обороны Антония Мачеревича, а также министра здравоохранения Константия Раздвилла и министра цифровых технологий Анну Стрежинскую.

Как сообщает Report cо ссылкой на DW, президент страны Анджей Дуда cегодня принял их отставку.

Новым министром обороны станет Мариуш Блащак, который до сих пор руководил МВД страны. МИД Польши возглавит заместитель госсекретаря этого министерства - политолог, профессор социальных наук Яцек Чапутович. Церемония приведения к присяге новых глав министерств прошла в Президентском дворце.

Матеуш Моравецкий сменил на посту премьер-министра Беату Шидло в декабре 2017 года. Ранее он был министром финансов и развития, а также занимал пост заместителя председателя Совета министров. Моравецкий принес присягу вместе со старым составом кабмина, но обещал осуществить перестановки в январе. Новый премьер обещал заменить от пяти до десяти министров.