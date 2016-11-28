В Перу задержали женщину, хотевшую подарить Путину свитер

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Перу задержана женщина, которая пыталась подойти к президенту России Владимиру Путину, чтобы подарить ему свитер.

Как передает Report, об этом сама задержанная сообщила в эфире местной радиостанции RPP.

Женщина по имени Хулиа Кастро пояснила, что является владелицей малого бизнеса по производству одежды. При попытке подарить российскому лидеру свитер, изготовленный ее предприятием, она была задержана сотрудниками службы безопасности, а затем доставлена в отделение полиции для дачи показаний, рассказала женщина.

По словам Кастро, ранее в рамках саммита ей удалось встретиться с представителями основателя социальной сети Facebook Марком Цукербергом.