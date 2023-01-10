В Перу погибли 12 человек в ходе новой волны протестов, еще 38 пострадали

Не менее 12 человек погибли и 38 пострадали в ходе антиправительственных демонстраций протеста в городе Хульяка.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила система здравоохранения провинции Сан-Роман, административным центром которой является этот населенный пункт.
В списке погибших, который был опубликован на странице системы здравоохранения в Facebook, значатся 12 человек, в том числе один несовершеннолетний.
Столкновения между протестующими и полицией у аэропорта в Хульяке начались 6 января. Участники манифестаций требуют отставки президента Дины Болуарте и проведения новых выборов главы государства.