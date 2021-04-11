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В Перу началось голосование на выборах президента, парламента и губернаторов

В Перу началось голосование на выборах президента, парламента и губернаторов Более 12 тыс. избирательных участков открылись в Перу, где в воскресенье проходят всеобщие выборы.
Другие страны
11 апреля 2021 г. 17:01
В Перу началось голосование на выборах президента, парламента и губернаторов

Более 12 тыс. избирательных участков открылись в Перу, где в воскресенье проходят всеобщие выборы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственная радиостанция RPP.

Участковые избирательные комиссии (УИК) начали принимать граждан в 07:00 (16:00 бакинское время), проголосовать можно до 19:00 (04:00 понедельника). В первые два часа работы УИКов отводятся для голосования пожилых людей, беременных женщин, инвалидов и людей из групп риска по COVID-19. Как отмечает радиостанция, первые избиратели начали появляться у отдельных участков около 05:00 (14:00).

Предварительные результаты, как ожидается, станут известны около 23:30 (08:30 понедельника), сообщала ранее перуанская ЦИК. Выбрать будущих президента, депутатов Конгресса Республики (однопалатный парламент – ред.), а также губернаторов 25 департаментов смогут 25,2 млн избирателей. По данным МИД страны, около 860 тыс. перуанцев смогут проголосовать в 196 городах за рубежом.

Выборы пройдут на пике второй волны пандемии. В большинстве регионов уровень эпидемической опасности классифицируется как очень высокий, в 11, в том числе в столице, - как критический. По всей стране до 18 апреля в вечернее и ночное время действует комендантский час.

Избирателей при этом просят заранее выяснить местонахождение своих участковых избирательных комиссий (УИК), продумать маршрут до них и обратно, заранее определиться с выбором кандидатов, чтобы максимально сократить время пребывание в общественных местах и снизить таким образом вероятность подхватить вирус. На участках будут обеспечены условия для соблюдения мер социального дистанцирования (урны для бюллетеней, наблюдатели и члены УИК будут находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга). Избиратели обязаны быть в масках, а члены комиссий помимо масок должны носить экраны, защищающие лицо. Следить за порядком поручено 96 тыс. сотрудникам полиции при поддержке военных.

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