В Перу конфисковали две тонны кокаина

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Две тонны кокаина, спрятанные в грузе спаржи, конфискованы в Перу.
Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил в четверг местная полиция.
По данным правоохранительных органов, запрещенный груз был готов к отправке на экспорт. Кокаин был упакован в банки со спаржей и находился на территории корпорации, занимающейся изготовлением продукции из свежих овощей и трав.
На месте задержаны пять перуанцев и гражданин Сербии, причастные к попытке отправки партии наркотиков.
Прокуратура Перу ранее сообщала, что в 2015 году в стране были конфискованы 44 тонны различных наркотиков, преимущественно кокаина.
News DepartmentАвтор новости
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