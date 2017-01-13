В Перу конфисковали две тонны кокаина

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Две тонны кокаина, спрятанные в грузе спаржи, конфискованы в Перу.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил в четверг местная полиция.

По данным правоохранительных органов, запрещенный груз был готов к отправке на экспорт. Кокаин был упакован в банки со спаржей и находился на территории корпорации, занимающейся изготовлением продукции из свежих овощей и трав.

На месте задержаны пять перуанцев и гражданин Сербии, причастные к попытке отправки партии наркотиков.

Прокуратура Перу ранее сообщала, что в 2015 году в стране были конфискованы 44 тонны различных наркотиков, преимущественно кокаина.