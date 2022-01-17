В Перу бушует цунами, есть погибшие

Два человека погибли в Перу из-за волн цунами на тихоокеанском побережье страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

Два человека погибли в Перу из-за волн цунами на тихоокеанском побережье страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляет национальная полиция.

Вулкан Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга, спровоцировав волну цунами. В частности, метеорологи в Японии объявляли об угрозе цунами высотой до трех метров. Не менее чем 230 тысячам японцев было предписано эвакуироваться, по крайней мере 10 судов были опрокинуты или затонули. Эвакуация проходила и на тихоокеанских островах, так, в Американском Самоа более сотни семей были эвакуированы из деревень на острове Савайи из-за больших волн. Штаты на западном побережье США также предупреждали о возможности цунами.