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В Перу бушует цунами, есть погибшие

В Перу бушует цунами, есть погибшие Два человека погибли в Перу из-за волн цунами на тихоокеанском побережье страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга.
Другие страны
17 января 2022 г. 07:29
В Перу бушует цунами, есть погибшие

Два человека погибли в Перу из-за волн цунами на тихоокеанском побережье страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляет национальная полиция.

Вулкан Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга, спровоцировав волну цунами. В частности, метеорологи в Японии объявляли об угрозе цунами высотой до трех метров. Не менее чем 230 тысячам японцев было предписано эвакуироваться, по крайней мере 10 судов были опрокинуты или затонули. Эвакуация проходила и на тихоокеанских островах, так, в Американском Самоа более сотни семей были эвакуированы из деревень на острове Савайи из-за больших волн. Штаты на западном побережье США также предупреждали о возможности цунами.

"Мы сожалеем о смерти двух человек, которые были найдены мертвыми сотрудниками полиции Сан-Мартина на пляже Найламп, когда волны были аномальными. Кроме того, информируем о том, что данный пляж был признан непригодным для купания", - говорится в сообщении перуанской полиции в сети микроблогов Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Peruda sunami insan tələfatına səbəb olub

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