В Пентагоне рассказали, что войдет в очередной пакет военной помощи Украине

Два передвижных зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS и четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы вошли в очередной американский пакет военной помощи Украине на 820 млн долларов США.

Два передвижных зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS и четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы вошли в очередной американский пакет военной помощи Украине на 820 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Тодда Брессила.

"Сегодня днем министерство обороны (США) объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму $820 млн", - отметил он. Помимо ЗРК и радаров, подчеркнул пресс-секретарь, в новый набор вошли боеприпасы для смонтированных на колесном шасси реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и 150 тыс снарядов для артиллерии калибра 155 мм. Таким образом, с начала президентства Джо Байдена Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 7,6 млрд долларов США, добавил Брессил.