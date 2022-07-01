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В Пентагоне рассказали, что войдет в очередной пакет военной помощи Украине

В Пентагоне рассказали, что войдет в очередной пакет военной помощи Украине Два передвижных зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS и четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы вошли в очередной американский пакет военной помощи Украине на 820 млн долларов США.
Другие страны
1 июля 2022 г. 23:07

Два передвижных зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS и четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы вошли в очередной американский пакет военной помощи Украине на 820 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Тодда Брессила.

"Сегодня днем министерство обороны (США) объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму $820 млн", - отметил он. Помимо ЗРК и радаров, подчеркнул пресс-секретарь, в новый набор вошли боеприпасы для смонтированных на колесном шасси реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и 150 тыс снарядов для артиллерии калибра 155 мм. Таким образом, с начала президентства Джо Байдена Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 7,6 млрд долларов США, добавил Брессил.

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