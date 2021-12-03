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В парламент Кыргызстана проходят шесть партий

В парламент Кыргызстана проходят шесть партий Шесть политических партий Кыргызстана проходят в состав высшего законодательного органа страны по итогам состоявшихся 28 ноября парламентских выборов.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 07:16
В парламент Кыргызстана проходят шесть партий

Шесть политических партий Кыргызстана проходят в состав высшего законодательного органа страны по итогам состоявшихся 28 ноября парламентских выборов.

Как передает Report, такие данные опубликованы на сайте ЦИК республики, по информации которого в ручном режиме обработаны 89,5% поступивших с избирательных участков протоколов.

Барьер в 5% преодолевают три провластные партии - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), оппозиционная "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), а также центристские "Ыйман Нуру" ("Свет веры") и "Альянс". Лидирует пока "Ата-Журт Кыргызстан", за которую отдали свои голоса 16,27% избирателей.

В Кыргызстане во время выборов применяются электронные избирательные урны, которые сразу после закрытия участков передают предварительные итоги голосования на центральный сервер. Однако официальные результаты подводятся на основе ручного пересчета бюллетеней. Центризбирком обязан объявить итоги до 18 декабря.

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