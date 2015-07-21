 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В парке в Китае прогремел взрыв, погибли двое

    Инцидент произошел в понедельник в 22.34 по местному времени в парке городского округа Хэцзэ

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в парке в провинции Шаньдун на востоке Китая, в результате чего погибли 2 человека, еще 24 получили ранения, сообщает  Report со ссылкой РИА Новости.

    Инцидент произошел в понедельник в 22.34 по местному времени в парке городского округа Хэцзэ. По данным полиции, в числе погибших - подозреваемый в осуществлении взрыва 33-летний безработный местный житель.

    Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Обстоятельства инцидента выясняются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi