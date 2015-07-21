​В парке в Китае прогремел взрыв, погибли двое

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в парке в провинции Шаньдун на востоке Китая, в результате чего погибли 2 человека, еще 24 получили ранения, сообщает Report со ссылкой РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник в 22.34 по местному времени в парке городского округа Хэцзэ. По данным полиции, в числе погибших - подозреваемый в осуществлении взрыва 33-летний безработный местный житель.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Обстоятельства инцидента выясняются.