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    В парижском аэропорту Орли неизвестный напал на военный патруль - ВИДЕО

    Все находившиеся в аэропорту люди эвакуированы© haberler.com

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина попытался совершить нападение на военнослужащих, патрулировавших залы парижского аэропорта Орли, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

    Нападавший действовал в одиночку. Он стремительно набросился на военных и попытался выхватить у одного из них оружие. Очевидцы сообщают о звуках стрельбы. По данным BFM TV, мужчина был сразу же нейтрализован самими солдатами.

    Инцидент произошел в южном терминале Орли - второго по величине аэропорта Парижа и Франции, расположенного в 20 км к югу от столицы. В настоящий момент все здание терминала полностью оцеплено, все находившиеся внутри него люди эвакуированы. Сейчас туда направляется спецподразделение полиции.

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