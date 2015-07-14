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    В Париже состоялся праздничный военный парад

    Парад открыл президент республики Франсуа Олланд

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Масштабный военный парад прошел на Елисейских полях в Париже по случаю главного национального праздника республики, установленного в память о событиях Великой французской революции. 

    Как отмечает Report, об этом сообщает ТАСС.

    В торжествах приняли участие 3,5 тыс. человек - военнослужащие, сотрудники полиции, жандармерии и пожарно-спасательных служб. Было также задействовано 55 самолетов, 31 вертолет и 208 единиц моторизованной техники, включая бронированные машины, военные тягачи, спецтехнику инженерных войск, пожарные автомобили и кареты скорой помощи.

    По традиции, торжества под звуки фанфар военного оркестра открыл президент республики Франсуа Олланд. 

    Шествие по Елисейским полям в качестве почетных гостей открывали военнослужащие из Мексики - представители Латинской Америки в параде по случаю Национального праздника Франции участвовали впервые в истории.

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