В Париже состоялся праздничный военный парад

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Масштабный военный парад прошел на Елисейских полях в Париже по случаю главного национального праздника республики, установленного в память о событиях Великой французской революции.

Как отмечает Report, об этом сообщает ТАСС.

В торжествах приняли участие 3,5 тыс. человек - военнослужащие, сотрудники полиции, жандармерии и пожарно-спасательных служб. Было также задействовано 55 самолетов, 31 вертолет и 208 единиц моторизованной техники, включая бронированные машины, военные тягачи, спецтехнику инженерных войск, пожарные автомобили и кареты скорой помощи.

По традиции, торжества под звуки фанфар военного оркестра открыл президент республики Франсуа Олланд.

Шествие по Елисейским полям в качестве почетных гостей открывали военнослужащие из Мексики - представители Латинской Америки в параде по случаю Национального праздника Франции участвовали впервые в истории.