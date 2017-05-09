В Париже сносят лагерь беженцев

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Власти Франции намерены снести лагерь беженцев, расположенный в районе Порт-де-ла-Шапель на северо-востоке Парижа, передает Report со ссылкой на ТАСС.
По информации агентства Reuters, в операции по расчистке поселения примут участие около 350 стражей порядка.
Согласно данным французских СМИ, которые приводит агентство, на территории лагеря проживают около тысячи человек. В основном это выходцы из африканских стран и Афганистана.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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