В Париже сносят лагерь беженцев

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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Власти Франции намерены снести лагерь беженцев, расположенный в районе Порт-де-ла-Шапель на северо-востоке Парижа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства Reuters, в операции по расчистке поселения примут участие около 350 стражей порядка.

Согласно данным французских СМИ, которые приводит агентство, на территории лагеря проживают около тысячи человек. В основном это выходцы из африканских стран и Афганистана.