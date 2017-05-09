 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Париже сносят лагерь беженцев

    На территории лагеря проживают около тысячи человек© НТВ

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Власти Франции намерены снести лагерь беженцев, расположенный в районе Порт-де-ла-Шапель на северо-востоке Парижа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По информации агентства Reuters, в операции по расчистке поселения примут участие около 350 стражей порядка.

    Согласно данным французских СМИ, которые приводит агентство, на территории лагеря проживают около тысячи человек. В основном это выходцы из африканских стран и Афганистана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi