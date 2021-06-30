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В Париже полиция застрелила угрожавшего детям мужчину с ножом

В Париже полиция застрелила угрожавшего детям мужчину с ножом Угрожавший детям мужчина с ножом застрелен сотрудниками службы железнодорожной безопасности на вокзале в предместье Парижа
Другие страны
30 июня 2021 г. 21:53
В Париже полиция застрелила угрожавшего детям мужчину с ножом

Угрожавший детям мужчина с ножом застрелен сотрудниками службы железнодорожной безопасности на вокзале в предместье Парижа.

Как передает Report, об этом сообщает радио France Bleu.

Инцидент произошел на вокзале муниципалитета Эрмон около 16:00 (18:00по бакинскому времени). Сотрудники службы железнодорожной безопасности увидели мужчину с ножом, который вел себя угрожающе. При попытке задержания подозреваемый обратился в бегство, но был застигнут правоохранителями, которые открыли огонь на поражение.

Как сообщается, рядом с вокзалом находился развлекательный центр, и вооруженный мужчина угрожал использовать находящихся в нем детей в качестве живого щита.

По предварительной версии, инцидент не был связан с терроризмом. Ведется расследование.

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