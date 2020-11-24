О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Париже полиция разогнала расставивших палатки мигрантов

В Париже полиция разогнала расставивших палатки мигрантов Правоохранительные органы вытеснили с площади Республики в Париже мигрантов, которые вечером расставили там палатки после того, как неделю назад их лагерь в парижском пригороде был эвакуирован.
Другие страны
24 ноября 2020 г. 01:56
В Париже полиция разогнала расставивших палатки мигрантов

Правоохранительные органы вытеснили с площади Республики в Париже мигрантов, которые вечером расставили там палатки после того, как неделю назад их лагерь в парижском пригороде был эвакуирован.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Согласно данным ассоциации Utopia 56, на площади Республики находилось около 450 человек, которые остались на улице после эвакуации миграционного лагеря.

"Площадь Республики в Париже занимают 450 изгнанных лиц, оставшихся на улицах после эвакуации лагеря Сен-Дени во вторник. Мы просим открытия мест проживания и реальной системы приема высланных", - говорилось в сообщении ассоциации в Twitter.

После 22:00 (01:00 бакинское время) полицейские и жандармы, действовавшие достаточно жестко, полностью зачистили стихийно образовавшийся лагерь на площади Республики. Часть палаток была эвакуирована, другую часть забрали сами их владельцы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Агдам
ВидеоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Агдам
23 ноября 2020 г. 18:21
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
23 ноября 2020 г. 14:41
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
В сборной Азербайджана выявлено массовое заражение коронавирусом
В сборной Азербайджана выявлено массовое заражение коронавирусом
22 ноября 2020 г. 23:48
Президент: Надеюсь больше не услышать словосочетания «Нагорно-карабахский конфликт»
Президент: Надеюсь больше не услышать словосочетания «Нагорно-карабахский конфликт»
21 ноября 2020 г. 22:35
Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая
Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая
21 ноября 2020 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России
21 ноября 2020 г. 19:51
МИД Ирана: перенесен визит Зарифа в Азербайджан и Россию
МИД Ирана: перенесен визит Зарифа в Азербайджан и Россию
21 ноября 2020 г. 17:29
Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность
Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность
21 ноября 2020 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi