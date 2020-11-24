В Париже полиция разогнала расставивших палатки мигрантов

Правоохранительные органы вытеснили с площади Республики в Париже мигрантов, которые вечером расставили там палатки после того, как неделю назад их лагерь в парижском пригороде был эвакуирован.

Правоохранительные органы вытеснили с площади Республики в Париже мигрантов, которые вечером расставили там палатки после того, как неделю назад их лагерь в парижском пригороде был эвакуирован.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Согласно данным ассоциации Utopia 56, на площади Республики находилось около 450 человек, которые остались на улице после эвакуации миграционного лагеря.

"Площадь Республики в Париже занимают 450 изгнанных лиц, оставшихся на улицах после эвакуации лагеря Сен-Дени во вторник. Мы просим открытия мест проживания и реальной системы приема высланных", - говорилось в сообщении ассоциации в Twitter.

После 22:00 (01:00 бакинское время) полицейские и жандармы, действовавшие достаточно жестко, полностью зачистили стихийно образовавшийся лагерь на площади Республики. Часть палаток была эвакуирована, другую часть забрали сами их владельцы.